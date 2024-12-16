В Серпухове состоялась премьера спектакля

В Серпухове прошла премьера спектакля «Дары О. Генри. Всего понемногу». Музыкальная комедия поставлена по произведениям известного писателя: «Родственные души», «Вождь краснокожих», «Последний лист» и «Дары волхвов». Премьера состоялась при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», передает пресс-служба партии.

Участие в работе над спектаклем приняли лучшие артисты и театральные деятели Серпуховского музыкально-драматического театра.

«Предновогодний подарок подготовил наш театр для жителей и гостей округа», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

Мастер короткого рассказа, О. Генри написал более 280 произведений: рассказов, скетчей, юморесок. По мотивам его произведений снято более 20 экранизаций, ставших классикой кинематографа.

«На следующей неделе, 17 декабря, в 12:00 театр проведет первый специализированный показ премьерного спектакля для людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Сергей Никитенко.

О. Генри писал на языке, доступном каждому. Его герои учат находить счастье в мелочах, во всем, что нас окружает. Атмосферные рассказы О.Генризаставляют поверить в чудеса даже убежденных скептиков.

«Культура малой Родины» — это партийный проект, направленный на поддержку и улучшение работы учреждений культуры. Он создан для того, чтобы каждый гражданин мог участвовать в культурной жизни страны, разнообразить свой досуг и получить дополнительные знания и навыки. Кроме того, проект способствует поддержке юных талантов», —прокомментировал муниципальный координатор партпроекта, член местного политсовета Марат Изгутдинов.

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