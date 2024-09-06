В Серпухове снимают большой патриотический проект

Территория серпуховского Приокско-Террасного заповедника стала площадкой для съемки большого патриотического проекта. Его главная задача — воспитать в детях чувство любви к окружающей среде, научить ценить и беречь природу родного края и его обитателей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект уже реализуется на протяжении года в рамках школьных уроков «Разговоры о важном». Серии кинокартины сняты в разных уголках нашей страны, и каждая из них — это отдельная история. В сюжете о нашем заповеднике героями станут юные волонтеры, которые отправятся на поиски очаровательного зубренка.

Экскурсовод вовлекает ребят в игровой и познавательный процесс, в течение которого школьники знакомятся с природой Серпухова.

Девятая серия проекта под руководством режиссера Константина Черепкова выйдет прямиком в День заповедников и национальных парков, 11 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.



