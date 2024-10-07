В Серпухове прошла выставка резьбы по дереву «От ремесла к искусству»

Экспозиция, насчитывающая около 220 работ семи талантливых мастеров, впечатляет своим разнообразием и красотой. Среди участников выставки — Сергей Уласевич, Иван Мурзенко и его ученики, Сергей Силаев, Владимир Маркин, Александр Есипов, Матвей Красивов и Александр Юнашев.

Каждая деталь выставленных работ отражает не только мастерство и талант авторов, но и их любовь к дереву как материалу, способному оживиться под их искусными руками. Друзья, родные и близкие пришли поддержать резчиков и насладиться их творчеством в музейно-выставочном центре. Изящные деревянные резные панно, удивительные скульптуры, забавные деревянные игрушки, изысканные шкатулки — все это лишь малая часть того, что можно увидеть на этой выставке. Каждая работа, будь то маленькая игрушка или большая скульптура, несет в себе частичку души мастера и его творческую энергию.

Помимо этого, Иван Мурзенко провел для всех желающих мастер-класс резьбы по дереву. Экспозиция работает до 30 октября.

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