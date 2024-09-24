В Серпухове прошел праздник для юных жителей в честь Дня города

По доброй традиции в празднование юбилея Серпухова в парке «Питомник» прошел Детский День города. Для юных жителей организовали интересную и насыщенную программу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году праздник собрал сотни мальчишек и девчонок, которые с большим интересом участвовали в многочисленных мастер-классах, интерактивных-площадках. Организаторы подготовили для них возможность попробовать свои силы в различных видах творчества, а также участвовать в розыгрыше великолепных призов. Кроме того, яркие фотозоны предоставили отличную возможность сделать запоминающиеся снимки на память о веселом дне.

Особенным сюрпризом для маленьких жителей Серпухова стало появление любимых персонажей мультфильмов. Встреча с ними вызвала бурю эмоций у детей, ведь каждый малыш мечтает встретиться со своим героем в реальной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.