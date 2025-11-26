В Серпухове прошел юбилейный конкурс классического танца

Во Дворце культуры «Россия» с грандиозным успехом состоялся десятый Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». Это единственное в своем роде состязание, которое с 2009 года остается подлинной жемчужиной хореографического искусства региона. На протяжении полутора десятилетий конкурс открывает новые имена и бережно хранит высокие стандарты классического балета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный конкурс превзошел все ожидания:

свыше 300 участников из разных уголков Московской области;

116 конкурсных номеров;

две номинации, позволяющие раскрыть весь спектр классического танца;

четыре возрастные группы, дающие шанс проявить себя танцовщикам любого уровня подготовки.

Оценивали выступления признанные мастера балетного искусства:

Владимир Петрович Кириллов — народный артист России, заведующий кафедрой классического танца МГИК, главный балетмейстер Детского музыкального театра имени Натальи Сац;

Валентина Васильевна Гусева — заслуженная артистка Республики Марий Эл, заслуженный работник культуры Московской области;

Елена Анатольевна Щеголева — заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры классического танца МГИК, преподаватель высшей категории хореографического училища им. Леонида Лавровского, эксперт‑хореограф Департамента культуры города Москвы, член союза театральных деятелей России.

Особую атмосферу праздника создали выступления признанных мастеров балета на церемонии награждения:

Иван Титов — лауреат всероссийских и международных балетных конкурсов;

Елена Князькова — заслуженная артистка России, золотой лауреат международных конкурсов;

Тимур Куаталиев — лауреат Всероссийских конкурсов, обладатель специальной премии «За лучшее исполнение хореографии Михаила Фокина»;

Полина Химич — лауреат Всероссийского конкурса, обладатель специальной премии «За лучшее исполнение хореографии Михаила Фокина».

Кульминацией мероприятия стало торжественное объявление результатов.

Гран‑при конкурса завоевал Образцовый коллектив — хореографическая студия «Сильфида» (Руководитель Починская Л.В.). Высшая награда присуждена за хореографическую композицию «Яд пустыни» в постановке Анастасии Мужиповой.

Эта работа стала настоящим открытием: смелая и неожиданная хореография, основанная на традициях классического танца, продемонстрировала:

неординарный творческий поиск;

виртуозное владение техникой;

глубину художественной интерпретации.

Не остался в стороне и Образцовый коллектив «Балетная студия « (Руководители — Заслуженный работник культуры Московской области Галина Раманцева и Светлана Косарева, педагог — Евгения Силаева).

Лауреат III степени:

Клайдерман, хореографическая композиция «Мелодия ручья», постановка Галины Раманцевой.

Григ, хореографическая композиция «Утро», постановка Галины Раманцевой.

Свиридов, хореографическая композиция «Тройка», постановка Галины Раманцевой.

Лауреат l степени

Глиэр, Танец Китайских кукол из балета «Красный мак», хореография Владимира Васильева.

Эрденко, Вариация цыганки из балета «Мариула», хореография Сережникова в исполнении Элины Венедиктовой.

Адан, Вариация Медоры из балета «Корсар», хореография Петипа в исполнении Дарьи Беловой.

Специальный приз «Лучший коллектив в номинатив «Авторская постановка» — григ, хореографическая композиция «Колдовство Анитры», постановка Галины Раманцевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.