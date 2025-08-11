сегодня в 10:25

В Серпухове прошел фестиваль «Музей под звездами»

VIII ежегодный фестиваль «Музей под звездами» состоялся на площадке Серпуховского историко-художественного музея, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Темой культурного праздника в этом году стало сочетание «Море и джаз», которое подарило гостям незабываемые впечатления. В живописном дворе особняка Мараевой, под открытым небом, звучали джазовые импровизации в исполнении ансамбля Федора Андреева и вокалистки Светланы Сорокиной, а флагманская выставка «Море великих» перенесла зрителей в мир морских путешествий.

Любители искусства приняли участие в творческих мастер-классах, а также посетили ярмарку ручных изделий. Завершением вечера стал показ культового фильма «Человек-амфибия».

Серпуховский историко-художественный музей, совместно с партнерами, приложили максимум усилий для проведения этого яркого события. Подобные мероприятия не только обогащают культурную жизнь округа, но и формируют его уникальный культурный код.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.