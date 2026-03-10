В Серпухове пройдет концерт симфоджаза братьев Ивановых

сегодня в 13:07

Концерт симфоджаза братьев Михаила и Андрея Ивановых «Этот джаз…» состоится 14 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Начало в 18.00, возрастное ограничение 12+, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Симфоджаз» объединяет классическую строгость и джазовую импровизацию. В программе прозвучат произведения Кита Джарретта, Виктора Янга и Херби Хэнкока.

Михаил Иванов выступает как композитор и джазовый пианист, Андрей Иванов — как сольный контрабасист. Музыканты известны высоким уровнем исполнительского и импровизационного мастерства, что позволяет им работать в широком репертуарном диапазоне.

С 2003 года проект «Симфоджаз» является визитной карточкой Московской филармонии в концертном зале имени П. И. Чайковского. Подробная информация о концерте размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.