В Серпухове проходит выставка картин Марии Гаврилюк «Другими глазами»

В музейно-выставочном центре в округе Серпухов проходит выставка художницы Марии Гаврилюк «Другими глазами», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовлена экспозиция абстрактной живописи. В картинах отражены эмоции художницы, а также настроение и мироощущение. Почти все полотна были созданы в сопровождении музыки.

Выставка завершится 4 сентября 2024 года. Подробности можно узнать на главном информационном туристическом портале Подмосковья.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.