В Серпухове продолжают развивать «Промышленный туризм»

Проект инициирован Губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

17 декабря ветераны СВО и их семьи с экскурсией посетили производственную площадку ООО «Никатор». Предприятие, где трудятся 150 человек, с 2014 года специализируется на выпуске добавок для полимеров, которые придают цвет и особые свойства пластиковым изделиям.

Главная цель таких встреч — помочь вернувшимся с фронта героям найти свое место в мирной жизни, получить новую профессию или работу. Мероприятие уже стало традиционным, его организуем совместно с Единым центром поддержки участников СВО и их семей.

В ходе визита гости узнали о возможностях трудоустройства на «Никаторе».

Администрация округа планирует новые выезды на предприятия, включая Лифтостроительный завод. Участников СВО продолжат поддерживать, создавая для них понятные пути возвращения к гражданской жизни.

