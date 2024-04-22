В Серпухове продолжает работу выставка «Маковские. Константин и Владимир»

Всего месяц остается до закрытия выставки «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в Серпуховском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея — бывшем «Каретном сарае» — объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.

Выставку уже посетили многие блогеры, журналисты и искусствоведы. В рамках экспозиции проходят лекции, экскурсии, в том числе и кураторские, мастер-классы и беседы для школьников.

У жителей и гостей Серпухова еще есть возможность увидеть уникальные работы братьев Маковских из собрания 12 ведущих музеев России. Работа выставки продолжится до 19 мая.

На выставке представлены работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920) Маковских, предоставленные ведущими федеральными музеями России. Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу».

Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками, и нашло свое отражение в экспозиционном решении и литературных цитатах, сопровождающих произведения братьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.