В Серпухове появится новая скульптура павлина купца

Идея конкурса зародилась в 2020 году в МАУ «Серпуховское информационное агентство», и с тех пор по эскизам работ участников уже были созданы две скульптуры пернатых талисманов Серпухова — учителя и музыканта.

В парке имени Олега Степанова, в рамках праздничной программы «Серпухов сквозь года», заместитель главы г. о. Серпухов Татьяна Орлова наградила победителя и призеров конкурса. В этом году участники проявили большую активность и представили более 50 эскизов.

Победу одержала Анастасия Выжлова с работой «Павлин-купец Павлентий Полушкин». В будущем именно этот персонаж может стать прототипом пятнадцатого члена семьи бронзовых павлинят.

Помимо победителя, было решено отметить творческие работы в номинациях «Добро», «Служу России» и «За волю к Победе», а также внеконкурсные детские работы.

Несмотря на то, что согласно Положению в конкурсе могли участвовать только те, кому уже исполнилось 14 лет, организаторы не могли не отметить призами креативные и творческие работы самых юных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.