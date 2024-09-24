В Серпухове появится новая скульптура павлина купца
Фото - © Администрация Серпухов
Традиционно в день рождения города подвели итоги конкурса «Новый друг Серпухова», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Идея конкурса зародилась в 2020 году в МАУ «Серпуховское информационное агентство», и с тех пор по эскизам работ участников уже были созданы две скульптуры пернатых талисманов Серпухова — учителя и музыканта.
В парке имени Олега Степанова, в рамках праздничной программы «Серпухов сквозь года», заместитель главы г. о. Серпухов Татьяна Орлова наградила победителя и призеров конкурса. В этом году участники проявили большую активность и представили более 50 эскизов.
Победу одержала Анастасия Выжлова с работой «Павлин-купец Павлентий Полушкин». В будущем именно этот персонаж может стать прототипом пятнадцатого члена семьи бронзовых павлинят.
Помимо победителя, было решено отметить творческие работы в номинациях «Добро», «Служу России» и «За волю к Победе», а также внеконкурсные детские работы.
Несмотря на то, что согласно Положению в конкурсе могли участвовать только те, кому уже исполнилось 14 лет, организаторы не могли не отметить призами креативные и творческие работы самых юных участников.
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