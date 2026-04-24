В Серпухове открыли выставку о просветителе Николае Новикове

Выставка о деятеле русского Просвещения Николае Ивановиче Новикове открылась в особняке Мараевых Серпуховского историко-художественного музея и будет работать до 31 мая. Экспозиция знакомит с вкладом издателя и общественного деятеля в развитие книжного дела XVIII века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представлена в витрине особняка Мараевых. Она посвящена Николаю Новикову — журналисту, издателю, литературному критику и общественному деятелю, которого считают одной из крупнейших фигур эпохи Просвещения в России. Во второй половине XVIII века он сыграл заметную роль в развитии отечественного книжного дела и формировании читательской культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.