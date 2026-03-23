В Серпухове открыли выставку к 60-летию студии Сильфида

Выставка «60 лет в движении», посвященная юбилею хореографического коллектива «Сильфида», открылась 22 марта в музейно-выставочном центре Серпухова. Экспозиция объединила архивные материалы, костюмы и современные мультимедийные решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлены черно-белые фотографии 1960-х годов, программки спектаклей и сценические костюмы разных лет. Рядом размещены современные снимки, передающие динамику сегодняшних постановок. Посетители могут отсканировать QR-коды и увидеть видеозаписи знаковых номеров в исполнении воспитанников разных поколений, проследив, как менялась пластика и при этом сохранялся узнаваемый стиль коллектива.

Студию основала в 1966 году Татьяна Ермилова. Позднее руководство приняли Анна Домникова и ее дочь Людмила Починская, удостоенная звания «Заслуженный деятель культуры Московской области». В 2026 году к управлению присоединилась Кристина Федорова — представитель третьего поколения семьи.

«Это не просто выставка. Это живая история, которую мы создавали 60 лет. Здесь каждый экспонат — часть нашей души», — сказала Людмила Починская.

Она провела экскурсию по экспозиции и рассказала о ключевых этапах развития коллектива.

Завершением открытия стал танцевальный перформанс среди экспонатов. Классическая школа в нем сочеталась с современной хореографией. Накануне артисты также представили нео-балет на сцене ДК имени Ленина, подтвердив высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.