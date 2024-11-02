В Серпухове открылась выставка центра культуры народов России

Выставка лучших работ ежегодных Всероссийских фотоконкурсов, проводимых Центром культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Поленова (0+) открылась в Серпухове на выставочной площадке ЦКР «Вертикаль», в фойе концертного зала «Молодость». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Она приурочена ко Дню народного единства и включает в себя избранные работы лауреатов и победителей конкурсов за несколько лет. В открытии принял участие один из организаторов фотоконкурсов Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова — специалист по фотоискусству ГРДНТ, Председатель союза фотохудожников России Дмитрий Иванов.

Конкурсы фотографического мастерства проводятся центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 2017 года. Ежегодно конкурс меняет свое название и выбирает специальную тему, но основой остается одно — работы итоговой выставки призваны показывать всю полноту и разнообразие культуры многонациональной России. Традиции и народные промыслы, обряды и национальная одежда, музыка, хореография и прочие виды искусств разнятся у разных национальностей. Но все вместе они и формируют уникальную и самобытную народную культуру Российской Федерации. В 2023 году на конкурс поступило 550 фотографий от 75 авторов из 33 субъектов РФ.

Ежегодно ЦКР «Вертикаль» города Пущино принимает на своих площадках выставки Центра культуры народов России ГРДНТ. И не спроста — многие годы заведующий отделом выставочной деятельности ЦКР Евгения Комарова является членом и ответственным секретарем жюри Всероссийских фотоконкурсов ЦКНР. В Пущино проходили не только передвижные интерьерные выставки, но и премьерные показы коллекций и уличные выставки, посвященные традициям народов России.

Данный проект уникален, сегодня каждый из 19 снимков, представленных на экспозиции — это возможность для пущинцев и гостей города познакомиться с красотой и разнообразием народов нашей Родины, их бытом и укладом, обычаями и традициями, костюмами и искусством. Авторы работ — энтузиасты, те кто сохраняют и популяризируют культуру и традиции народов нашей страны, кто занимается передачей ценностей следующим поколениям.

Всех желающих приглашают посетить выставку и посмотреть на яркие, красочные творения фотохудожников. Фотопроект центра культуры народов России (0+) будет работать в Пущине до 29 ноября.

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