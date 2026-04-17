В Серпухове откроют выставку к 100-летию Майи Плисецкой

Выставка «Май для Майи», посвященная 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой, пройдет с 1 по 30 мая 2026 года в Серпуховском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозицию разместят в правом зале галереи «Каретный сарай». Пространство оформят как театральное закулисье, чтобы погрузить посетителей в атмосферу эпохи и творческой биографии Плисецкой. Проект расскажет о людях, которые стали символами своего времени и были связаны с балериной, — Лиле Брик, Роберте Кеннеди, Сержe Лифаре и Коко Шанель.

Выставку подготовил Серпуховский историко-художественный музей совместно с искусствоведом, магистром изящных искусств МГУ и коллекционером Юрием Мальцевым. Проект направлен на сохранение памяти о выдающейся русской балерине XX века.

Ключевым событием параллельной программы станут показы балетно-драматического спектакля «Майя Великолепная», созданного заслуженным деятелем искусств РФ Гедиминасом Тарандой. В постановке участвуют артисты Имперского русского балета.

Премьера спектакля состоится 1 мая 2026 года, дополнительные показы пройдут 2, 8 и 10 мая. После каждого показа на летней сцене музея представят одноактный балет «Кармен-сюита». Выставка открыта для посетителей старше 12 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.