В Серпухове обсудили развитие туристического кластера

В 2025 году парку исполняется 150 лет со дня основания. Его посещаемость после реконструкции 2021 года многократно увеличилась. Новые кластеры — арт-кластер, спортивный кластер и другие пользуются спросом у посетителей и зимой и летом. В 2024 году Серпухов по различным туристическим программам посетило более 1 миллиона человек. Экскурсионный поток по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 200 тысяч.

Было реализовано много крупных и уникальных проектов. Среди них: Семейный фестиваль «ТЕПЛО», «Заходите на блины» (Масленица), День защиты детей и Фестиваль мороженого, Фестиваль мотофристайла, Фестиваль «Ромашковое лето» (ко Дню семьи, любви и верности), Фолк-фест «На стыке трех губерний», Биеннале визуальных искусств.

Советник министра культуры и туризма Московской области Алина Сапрыкина и директор парка Сергей Виноградов обсудили, как превратить главный парк Серпухова в открытое творческое пространство, которое объединит историю современность, новые возможности семейного отдыха, развитие инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.