В Серпухове можно посетить «Ситцевый бал»

В Серпухове — «Ситцевый бал». Так называется новая выставка в Кукольном доме им. Галины Крюковой. Главные экспонаты — куклы в ярких костюмах из ситца. Выставку посвятили юбилею Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для шитья кукольных костюмов использовали раритетные серпуховские ситцы. Ранее текстильная промышленность в Серпухове была градообразующей отраслью. К концу 17 века в городе существовало 13 больших предприятий, на которых использовали самые передовые технологии. В конце 19 века в Серпухове располагалось производство, где выпускали порядка 80 видов ткани, а в 2008 году был последний выпуск ситца, самой популярной ткани. Сейчас в Кукольном доме с прошлых времен остались запасы ситца, который уже является раритетом.

У кукол, представленных на выставке, разнообразные яркие костюмы, головные уборы, украшения, лица — каждая мастерица вложила в изготовление куклы свою душу и теплоту, особый смысл.

Гости могут поучаствовать также в создании «дерева желаний», повязав на его ветви ситцевый лоскуток. Одной из первых посетила выставку и загадала желание заместитель Главы Серпухова Татьяна Орлова: Всегда с радостью принимаю приглашение посетить Кукольный дом им. Галины Крюковой — сразу чувствуется любовь к своему делу, заметная кропотливая и усердная работа творческих людей.

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