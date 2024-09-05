В Серпухове до 29 сентября проходит выставка «Осенний вернисаж»

На выставке представлены произведения профессиональных художников, выполненные в разных техниках и стилях. В экспозицию включено около 150 работ в направлениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Проект реализуется в Серпухове ежегодно. В этом году в нем приняли участие более 50 художников из Серпухова, Протвина, Пущина, Чехова, Тарусы, а также Москвы и Тулы. При этом каждый год в выставке принимают участие художники-педагоги Губернского профессионального колледжа (Серпухов), Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина Серпухова, Центральной детской школы искусств Чехова, Протвинской городской художественной школы.

Выставка завершится 29 сентября 2024 года. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал Воробьев.