В Серпухове 23 мая пройдет занятие о древнерусской письменности

Интерактивное занятие «Сказание о письменах» состоится 23 мая в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье. Юные посетители узнают об истории азбуки и древнерусской книги и попробуют себя в роли учеников старинной школы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участники совершат путешествие в прошлое и познакомятся с миром древнерусской письменности. Ребятам расскажут, как появилась азбука, какой путь прошла книга до того, как стала доступной каждому, и как обучались грамоте на Руси.

На занятии дети узнают о секретах старинного письма и увидят инструменты, которыми пользовались до появления шариковых ручек и бумаги.

Практическая часть пройдет в формате мастер-класса. Школьники попробуют писать на восковых табличках, составят собственную челобитную Ивану Грозному и оформят ее по канонам той эпохи.

Начало занятия в 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.