В Серпухове 21 марта пройдет лекция о влиянии импрессионистов на моду

Лекция-практикум стилиста и историка моды Лилии Киямовой состоится 21 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Эксперт расскажет, как цветовые решения импрессионистов повлияли на современную моду и как применять эти приемы в гардеробе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встреча пройдет под названием «Импрессионисты в современной моде: как увидеть и как носить». Организаторы отмечают, что искусство и мода тесно связаны: идеи, которые когда-то казались смелыми экспериментами живописцев, сегодня становятся источником вдохновения для мировых дизайнеров. Художественные полотна рассматриваются не только как произведения искусства, но и как примеры гармоничных цветовых сочетаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.