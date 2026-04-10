В Серпухове 18 апреля пройдет лекция о Русском Севере в творчестве Коровина

Лекция «Образ Русского Севера в творчестве Константина Коровина: живопись, архитектура, театр» состоится 18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье. Гостям расскажут о влиянии северных путешествий художника на его работы в живописи, архитектуре и театре. Начало в 13:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Константин Коровин стал одним из мастеров, раскрывших тему национальной культуры Русского Севера. Поездки в северные регионы в 1890-е годы существенно повлияли на его дальнейшее творчество и определили направление художественных поисков на долгие годы.

На лекции слушатели узнают, как образ сурового края отразился в разных видах искусства. В живописи художника Север предстает в лирических пейзажах, сценах из жизни поморов и масштабных полотнах, где природа показана во всей своей эпичности.

Впечатления от путешествий нашли отражение и в архитектуре. При создании павильона «Крайний Север» для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде Коровин отказался от точного копирования исторических деталей и выбрал художественное обобщение образа. Северные мотивы также получили развитие в сценографии к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Подробности опубликованы на сайте музея. Возрастное ограничение 12+.

