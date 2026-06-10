В Серпухове 13 июня прочтут лекцию о Спасском

Лекция о влиянии антропософии на творчество художника Евгения Спасского пройдет 13 июня в Серпуховском историко-художественном музее в рамках выставки «Евгений Спасский: «Я посредине мира». Начало в 16.00, возрастное ограничение 16+, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие посвящено теме «О влиянии Духовной науки (Антропософии) на творчество художника Евгения Спасского». Лекция поможет посетителям глубже понять мировоззрение мастера и философские основы его произведений.

Антропософия — учение, сформированное Рудольфом Штейнером на основе теософской традиции, — оказала влияние на многих представителей русской творческой интеллигенции. Среди них писатели Андрей Белый и Максимилиан Волошин, художницы Маргарита Сабашникова и Ася Тургенева, режиссер Михаил Чехов и другие деятели Серебряного века.

Кандидат юридических наук, философ Дмитрий Жуков расскажет об истории знакомства Спасского с антропософией и о том, как духовное учение повлияло на его повседневную и творческую жизнь. Лектор проанализирует работу «Храм Духа», в которой отразились многолетние духовные поиски художника, а также объяснит причины интереса русского символизма к антропософии.

Кроме того, слушатели узнают об истории создания Первого Гетеанума — культурного центра Антропософского общества, в строительстве которого участвовали представители русской интеллигенции, включая Андрея Белого и Максимилиана Волошина. Подробности размещены на сайте музея.

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