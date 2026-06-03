В Серпухове 12 июня пройдет интерактив о символах России

Интерактивное занятие «Овеянные славой символы России» пройдет 12 июня в Серпуховском историко-художественном музее ко Дню России. Школьникам расскажут об истории и значении государственных символов страны, начало в 14:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа рассчитана на школьников и посвящена истории создания государственных символов России. Участникам объяснят, как и для чего появились первые гербы и флаги, а также познакомят с традициями и строгими правилами, связанными с их использованием.

Организаторы подчеркивают, что государственные символы отражают историю, культуру и подвиги страны.

В завершение занятия пройдет практический мастер-класс. Ребята смогут проявить творческие способности и создать собственный семейный герб.

Мероприятие рассчитано на аудиторию 6+. Подробности опубликованы на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.