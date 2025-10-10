В Сергиевом Посаде завершился международный фестиваль медиатворчества «Братина»

В Сергиевом Посаде сотни журналистов со всех уголков России и не только съехались в ДК Гагарина, чтобы посмотреть на коллег и показать себя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поприветствовать гостей пришли замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Дударева и первый заместитель председателя совета депутатов Константин Негурица, а также мэтры телерадиовещания федерального масштаба.

Характерной особенностью конкурса в этом сезоне стало обилие детских студий.

Один из таких проектов — детская студия «В связке» из Архангельска завоевала призовое место в номинации «Репортаж с колес» за материал, посвященной игрушке военного времени и статье в газете «Вперед».

Победителем в этой динамичной номинации стал коллектив журналистов из Серпухова.

Центральной темой нынешней братины стала «Память поколений», посвященная Великой Отечественной войне и подвигу народа. Ежегодно дизайн главного приза меняется. В этом году оформление было выполнено в стиле «гжель».

Фестиваль организован коллективом телекомпании «Тонус» во главе с руководителем Сергеем Боковым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.