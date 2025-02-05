В Сергиевом Посаде вспомнят театральную деятельность Абрамцевского художественного кружка

В Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево» 6 февраля состоится открытие нового выставочного проекта «О счастливом царстве», приуроченного к 140-летию знаменитого Абрамцевского театрального кружка. Экспозиция предлагает посетителям познакомиться со сказкой А. Н. Островского «Снегурочка» через творческую призму абрамцевских художников, которые проявляли большой интерес к фольклорному жанру, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из центральных элементов выставки — уникальные эскизы костюмов и декораций, созданные Виктором Васнецовым для самой первой постановки «Снегурочки», состоявшейся в московском доме Саввы Мамонтова в 1882 году.

«О счастливом царстве» демонстрирует и то, как наработки Васнецова нашли отражение в оформлении оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», премьера которой состоялась в 1885 году в Русской частной опере Саввы Мамонтова.

На выставке также представлены персонажи «Снегурочки» в интерпретации Сергея Малютина, Михаила Врубеля и Евгения Гриневича.

По соседству со статичными экспонатами — зона с демонстрацией немого фильма «Снегурочка» 1914 года в музыкальном сопровождении одноимённой оперы.

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