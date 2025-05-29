В Сергиевом Посаде пройдет XI международный театральный фестиваль «У Троицы»

«Театральный ковчег в Дубраве» в своих социальных сетях опубликовал программу спектаклей, которые в этом году будут показаны в рамках традиционного летнего фестиваля «У Троицы» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году театральный праздник начнется 5 июня и продлится до 15 числа. Зрителей ожидают 20 спектаклей от 18 театров из 14 регионов России. Приедут показать себя и гости из Беларуси. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в программе фестиваля немало постановок о войне.

Информация о стоимости посещения и приобретении специального абонемента размещена на сайте: teatr-kovcheg.ru.

«Театральный ковчег в Дубраве» — профессиональный камерный театр в г. Сергиев Посад, основанный 13 января 2004 года заслуженным артистом РСФСР Станиславом Георгиевичем Кореневым. За годы своего существования неоднократно становился лауреатом и победителем различных международных театральных фестивалей в России и за рубежом.

Адрес театра: г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, дом 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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