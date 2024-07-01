В Сергиевом Посаде пройдет туристический фестиваль «Сделано в Хотьково»

6 и 7 июля в этнопарке «Кочевник», Сергиево-Посадский г. о., состоится фестиваль «Сделано в Хотьково». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема фестиваля «Хотьково — Гостеприимный город». Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2016 года. Оно задумано, как презентация творческих сил города и реализуется с целью развития городской и сельской территории округа, создания экосистемы креативных индустрий, развития внутреннего туризма и повышения интереса к родному краю.

В прошлом году организаторы расширили концепцию, включив в нее успешные туристические проекты хотьковских предпринимателей, проекты некоммерческих организаций и общественных объединений. Среди участников фестиваля этого года представители этно- и экотуризма — этнопарк «Кочевник» и экопоселение «Миродолье».

Промышленный туризм представлен Хотьковской фабрикой резных художественных изделий и кластером НХП и ремесел. Краеведческий туризм — «Домом урядника», АНО «Сделано в Хотьково», туристическим информационным центром «Гостеприимный Сергиев Посад» и другими. Специальные участники — творческие коллективы из посольств Индии и Филиппин.

В программе фестиваля мастер-классы, выставка-продажа изделий художественных промыслов и ремесел округа, развлекательная программа от этнопарка «Кочевник», выставка декоративно-прикладного и станкового искусства местных художников, лекции по пермокультуре от экопроекта «Миродолье», лекции по краеведению от хотьковского общества краеведов, лекции по искусству от представителей государственных и частных музеев округа, ярмарка фермерской продукции местных производителей, выступления музыкальных коллективов, презентация туристических объектов округа, деловая программа.

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