В Сергиевом Посаде пройдет кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского»

Благотворительный форум-кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского» пройдет с 23 по 28 мая в Сергиевом Посаде на площадках филиала ВГИК и Московской духовной академии. В программе — конкурс фильмов, встречи с известными деятелями кино и образовательные мероприятия. сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль состоится на площадках Сергиево-Посадского филиала ВГИК имени С. А. Герасимова и Московской духовной академии. Проект направлен на поиск современных кинематографических и медийных решений для использования в воспитательной и образовательной работе с молодежью.

В конкурсную программу вошли игровые, документальные и анимационные фильмы студентов и выпускников киновузов из разных регионов России. Также предусмотрены конкурс сценариев и отдельная номинация для детей. Форум станет площадкой поддержки дебютных работ, ориентированных на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и развитие детского и семейного кино.

В этом году программу дополнят выставка костюмов художника, мастера ВГИК Галины Пангилинан, творческие встречи с директором института анимации и цифровых технологий Еленой Яременко, круглые столы и мастер-классы по цифровым технологиям в кинематографе.

В числе почетных гостей заявлены народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, народный артист Российской Федерации Александр Михайлов, актер и режиссер Александр Самойленко, а также депутат Госдумы Сергей Пахомов. Организаторами выступают Сергиево-Посадская епархия, администрация Сергиево-Посадского городского округа и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.