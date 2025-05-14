В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль народных художественных промыслов

В Сергиево-Посадском округе пройдет 16-й фестиваль народных художественных промыслов. Старинный народный промысел, резьба по дереву, зародился в поселке Богородское еще в 15 веке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной особенность богородской игрушки является подвижность элементов, благодаря маленькому грузику двигаются отдельные детали.

17 мая в п. Богородское состоится торжественное открытие фестиваля. Для жителей подготовили концерт детских творческий коллективов «В гостях у Богородского Медведя», фестиваль детского юношеского творчества «Веснянка–2025», а также концерт коллективов Сергиево-Посадского округа «Поющие сердца».

18 мая состоится подведение итогов конкурса детского рисунка, концерт творческих коллективов ДК с. Муханово «Шире круг», отчетный концерт вокальных коллективов «Мы мир красим голосами» и концерт вокального ансамбля «Россиянка», «Подруги», «Станичники».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, ярмарки, пленэр по резьбе из дерева парковой скульптуры, а также будет работать постоянная музейная экспозиция Богородской фабрики художественной резьбы по дереву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.