В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль-конкурс «Талант без границ»

10 и 11 апреля в Большом зале Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина, г. Сергиев Посад, состоится открытый областной фестиваль-конкурс «Талант без границ». Смотр проводится уже более 30 лет на базе ведущего учреждения культуры муниципалитета — ДК им. Ю. А. Гагарина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки на участие в фестивале подали коллективы и солисты из Егорьевска, Талдома, Солнечногорска, Одинцово, Коломны, Дмитрова, Шаховской, Ликино-Дулево, Жуковского, Лосино-Петровского, Павловского Посада, Щелково, Балашихи, Серпухова, Богородского, Пушкино, Мытищ, Лобни, Сергиева Посада и других муниципалитетов. После отборочного тура, состоявшегося на основе видеоматериалов участников, в финал конкурса вышло около 300 конкурсных выступлений в различных номинациях и возрастных категориях.

Оценивать участников будут в номинациях: «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Хоровое искусство», «Детский танец», «Современная хореография», «Народный танец», «Стилизация Народного танца», «Классический танец», «Постановочный бальный танец», «Оригинальный жанр», «Эквилибр», «Воздушная гимнастика», «Жонглирование».

В составе жюри режиссер театрализованных представлений и праздников, преподаватель Московского государственного института культуры Елена Таекина; мастер спорта по спортивной акробатике, мастер международного класса по акробатическому рок-н-роллу Андрей Аверин; руководитель центра воздушной акробатики Sky Pole, тренер-постановщик программ по воздушной гимнастике Анастасия Абакунчик; старший преподаватель Российского государственного социального университета, эксперт федерации педагогов вокального искусства РФ Татьяна Ломакина; доцент Института изящных искусств МПГУ, эксперт вокальных телепроектов Виктория Кудрявцева; руководитель Студии современного эстрадного вокала, член Федерации педагогов вокального искусства РФ Анастасия Новичкова; преподаватель Красногорской хореографической школы, лауреат международных конкурсов Ярослав Птушко; доцент РГУ им. А. Н. Косыгина, балетмейстер-педагог Елена Бутылкина.

В программе фестиваля 10 апреля — состязания в танцевальных номинациях и награждение победителей. 11 апреля за звание лучших поборются участники в вокальных номинациях, а также воздушные гимнасты и эквилибристы.

Вход для зрителей свободный. 6+

Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 185.

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