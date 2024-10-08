В Сергиевом Посаде проходит выставка живописи «Имени Твоему. Валерий Харитонов»

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике началась выставка «Имени Твоему. Валерий Харитонов», где представлены произведения живописи и графики. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Валерий Харитонов является одним из выдающихся современных российских художников, готов представить зрителям свои уникальные работы в рамках новой выставки. Художник-живописец, сценограф и драматург, чьи произведения стали неотъемлемой частью коллекций музеев Москвы, Рима и Ватикана, вновь поражает глубиной и оригинальностью своего художественного видения.

Выработав собственный стиль — «мистерический экспрессионизм», Харитонов сочетает в своих произведениях несочетаемое. Его работы объединяют искусство итальянского Возрождения и православные традиции иконописи, сочетая библейские мотивы с концептуальными тайнами бытия.

Выставка завершится 4 ноября 2024 года. Подробности можно узнать на сайте музея.

Ранее сообщалось, что 11 октября на базе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» состоится показ спектаклей подростковых театральных студий. Ребята покажут зрителям театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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