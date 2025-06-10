В Сергиевом Посаде открылся музей «Ретрогараж»

Десяток ретро-автомобилей выставлены в новом музее «Ретрогараж». Основатели выставки Семен и Евгений Жильцовы собирали представителей советского автопрома, аналогичные тем, что были сняты в советских кинолентах. Главные условия: автомобили не должны были быть битыми и перекрашенными, ключевые детали должны быть сохранены, и лучше, если у машины был всего один владелец. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным музейным экспонатам давно перевалило за 50 лет. Например, «Москвич-401» сошел с конвейера в далеком 1954 году. Историю создания каждого автомобиля, их народные названия, например, «горбатый» или «слон», можно узнать на экскурсии в музее и, конечно, вспомнить, в каких фильмах герои разъезжали на той или иной машине.

Стенды в музее стилизованы как под сцены из любимого советского кино, так и под дедушкин гараж. Самые редкие и массовые модели, самые узнаваемые и самые родные — вот, что ждет посетителей музея. А также здесь представлены интерактивные экспонаты, которые позволяют увидеть устройство двигателя, услышать звуки различных моторов, попробовать свою силу и накачать колеса от велосипеда до грузовика и многое другое.

Музей находится по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7.

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