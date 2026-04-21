В Сергиевом Посаде открыли выставку о святителе Луке

Выставка «Святитель Лука — подвиг длиною в жизнь» начала работу в стационаре Сергиево-Посадской больницы. Проект подготовили Сергиево-Посадская епархия и Солнечногорская художественная школа к памятным датам святителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция размещена в фойе административного корпуса больницы. В этом году исполняется 65 лет со дня кончины святителя Луки и 30 лет со дня его канонизации. Идея проекта — рассказать медицинским работникам и пациентам о его духовном и профессиональном подвиге.

«В этом году исполняется 65 лет со дня кончины святителя и 30 лет со дня канонизации. И поэтому появилась идея просветить о подвиге святителя Луки наших медицинских работников и всех, кто посещает больничное учреждение», — рассказал иерей Сергий Козлов, председатель отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Сергиево-Посадской епархии.

Архиепископ Лука, известный как Лука Крымский, был врачом-хирургом, доктором медицины и богословия, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Он работал в земских больницах, после смерти супруги принял священный сан, пережил аресты и три ссылки. Позднее его реабилитировали, он был удостоен Сталинской премии и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Передвижная выставка ранее экспонировалась в Клинской и Солнечногорской больницах. Стендовые материалы дополняют 18 работ учеников Солнечногорской художественной школы, которые изучали биографию святителя.

«Наши ученики заинтересовались этой темой. Они посмотрели художественный фильм, научно-популярные передачи, прочитали огромное количество книг. Работа над выставкой объединила и педагогов, и учеников, и даже родителей юных художников», — рассказала директор школы Екатерина Болотникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.