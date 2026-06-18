В Сергиевом Посаде открыли выставку о символе христианства

Выставка, посвященная кресту как главному символу христианства, открылась 18 июня в филиале «Ризница ТСЛ» Сергиево-Посадского музея-заповедника на территории Троице-Сергиевой лавры. В экспозиции представили более 50 произведений церковного искусства, многие из которых ранее не показывали публике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый проект объединил более 50 произведений церковного искусства. Значительная часть экспонатов ранее хранилась в фондах музея или находилась на реставрации и впервые демонстрируется широкой аудитории.

Среди них — икона 1873 года работы иконописца Ивана Матвеевича Малышева, известного в Сергиевском посаде. На ней изображены святые Анфим, Владимир и Феоктист, в руках которого находится крест. Редкое сочетание небесных покровителей позволяет предположить, что икона была создана по частному заказу.

Особое внимание организаторы уделяют кресту XIX века, подаренному Иерусалимским патриархом святителю Филарету (Дроздову). Внутрь реликвии помещена частица Креста Господня. Одним из самых древних экспонатов стала икона «Распятие», созданная в Москве в XV веке.

Тематика выставки приурочена к 80-летию возобновления богослужений в Троице-Сергиевой лавре и годовщине восстановления креста на золотом куполе Успенского собора в 1946 году. Экспозиция будет работать до 6 сентября. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.