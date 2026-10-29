В Сергиевом Посаде открыли уличную выставку о быте монастыря XVI–XVIII веков

Экспозиция о быте Троице-Сергиева монастыря XVI–XVIII веков открылась на улице Карла Маркса в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка под открытым небом рассказывает, где и как в монастыре хранили зерно, какие культуры выращивали четыре века назад и что о прошлом говорят археологические находки.

Стенды подготовил фонд развития города совместно с Институтом археологии РАН, Сергиево-Посадским музеем-заповедником и Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР).

«Нам хотелось, чтобы археологические открытия не оставались достоянием только профессионального сообщества, а стали частью городской жизни. Теперь жители и гости смогут познакомиться с малоизвестными фактами из истории Троице-Сергиева монастыря во время обычной прогулки», — отметила руководитель обособленного подразделения фонда развития г. Сергиев Посад Марина Сахно.

Уличная экспозиция продолжает выставку «Хлеб — всему голова», которая работает в Главном корпусе музея-заповедника. Основой обоих проектов стали археологические исследования Института археологии РАН и генетический анализ древних злаков, выполненный специалистами ВИР.

31 октября в 12:00 в Главном корпусе музея пройдет лекция «Хлеб — от древних цивилизаций до геномных исследований». Ее прочитает директор ВИР имени Н. И. Вавилова, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Елена Хлесткина. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.