В Сергиевом Посаде открылась выставка, посвященная роли женщин в Древнем Новгороде

В музейном комплексе «Конный двор» в преддверии международного женского дня открылась выставка, посвященная роли женщин в Древнем Новгороде. Экспозиция, являющаяся частью масштабного выставочного проекта, стартовавшего в 2018 году, включает в себя 940 уникальных артефактов из коллекции Новгородского музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка уже побывала в различных городах России — от Москвы до Калининграда.

Среди ее сокровищ выделяются два великолепных клада серебряных украшений и 10 берестяных грамот, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Им уделено особое внимание. Все письма написаны женщинами. Одна просит заказать украшения или костюмы, а другая пишет мужчине, упрекая в недостатке внимания.

«Мы попытались приоткрыть средневековую жизнь новгородской женщины. Берестяные грамоты раскрывают личные тайны, в том числе любовные. Века идут, но люди остаются людьми. И то, о чем думали в то время, созвучно нам и сегодня», — сказал заместитель генерального директора по учетно-хранительской работе, главный хранитель Новгородского музея-заповедника Алексей Андриенко.

Выставка «Прекрасное Средневековье» открывает перед зрителями богатство повседневной жизни женщин того времени, их социальное положение, уровень образования и особенности внешнего облика.

Экспонаты охватывают широкий спектр предметов — от ювелирных украшений и обуви до амулетов и игрушек. Сергиево-Посадский музей-заповедник добавил к выставке свои находки, сделанные не одним поколением сергиевопосадцев.

Экспозиция доступна для посещения до 1 июня 2025 года. Возрастное ограничение 6+.

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