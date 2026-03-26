В Сергиевом Посаде откроют выставку пасхальных открыток

Выставка «Пасхальные открытки 1907–1917» откроется 27 марта 2026 года в 12:00 в музее «Арт-макет» в Сергиевом Посаде. Посетителям представят 140 дореволюционных открыток из частной коллекции, вход на открытие свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены открытки из собрания коллекционера Ольги Шляховой, которая много лет собирает дореволюционные издания и книги. Особое место в коллекции занимают подписанные пасхальные открытки начала XX века.

«Они привлекают меня не только яркой и красивой картинкой, но и возвышенным текстом, удивительными обращениями, четкими почерками. Обороты впечатляют хотя бы самим названием праздника — „Высокоторжественный праздник Светлого Христова Воскресения“», — рассказала Ольга.

На выставке можно увидеть сюжеты с детьми и пасхальными яйцами, ангелами, цыплятами, пасхальными кроликами, цветами, сценами застолья и разговения. Среди изображений — репродукции работ известных художников: Михаила Гермашева «На Пасхе. Катание яиц», Михаила Яковлевича Виллие «Праздничный трезвон на Соборной площади», Юлия Клевера «Пасхальный перезвон».

Выставка продлится до 27 апреля по адресу: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7. Регистрация по телефону +7 (926) 419-16-90. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.