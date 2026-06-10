В Сергиевом Посаде и Балашихе пройдут шоу мотофристайла

Выступления команды мотофристайла FMX13 состоятся 12 и 13 июня в Сергиевом Посаде и Балашихе. Жители и гости Подмосковья увидят экстремальные трюки в воздухе и сальто на багги в исполнении Алексея Колесникова. Начало программ в 17:00, вход свободный, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

12 июня, в День России, команда FMX13 выступит на площадке перед администрацией по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169. 13 июня шоу пройдет в Балашихе на площади у ледового дворца спорта имени Ю. Е. Ляпкина по адресу: улица Парковая, дом 2. Начало обоих выступлений запланировано на 17:00. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.