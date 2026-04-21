В Сергиево-Посадском округе проведут лекцию к 40-летию Чернобыля

Тематическое мероприятие «Свет памяти», посвященное 40-летию Чернобыльской трагедии, пройдет 26 апреля в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа. Гости смогут посетить лекцию «Эхо мирного атома» и другие события недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе парк «Покровский» подготовил для жителей и гостей округа насыщенную программу. 22 апреля клуб «Шкатулочка» проведет уроки живописи и рисунка. Все желающие смогут попробовать себя в творчестве, развить художественные навыки и провести время в весенней атмосфере парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.