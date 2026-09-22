В Сергиево-Посадском округе прошел праздник «Боковская осень»

Традиционный литературно-музыкальный праздник «Боковская осень» прошел 20 сентября в деревне Язвицы под Краснозаводском. Мероприятие посвятили дню рождения поэта Виктора Бокова и провели на территории воссозданного родительского дома литератора. Единственный в России музей, открытый при жизни культурного деятеля, работает здесь уже 23 года.

На малую родину поэта приехали заслуженные артисты России, лауреаты международных музыкальных конкурсов и творческие коллективы. На одной сцене выступили чтецы, краеведы, профессиональные артисты и любители творчества Бокова. Молодые художники представили работы для пятой книги иллюстраций к его стихам, которую создают на площадке музея.

Особыми гостями фестиваля стал дуэт «Свои» — Ирина и Михаил Дроковы, лично знакомые с поэтом.

«Это значимый фестиваль, и для меня лично тоже. Виктор Боков — наш земляк, я его знала лично. Не было ни дня, чтобы он не звонил мне», — рассказала член Московской областной организации Союза писателей России Ирина Дрокова.

Она добавила, что поэт просил, чтобы ее стихи стали песнями, и высоко отзывался о Михаиле Дрокове.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.