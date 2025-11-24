В Сергиево-Посадском округе пройдет литературная викторина «От А до Я»

В парке «Победы» г. Краснозаводск начинается насыщенная неделя мероприятий, которая предлагает разнообразные активности для всех возрастов. 25 ноября, во вторник, гостей ждут литературная викторина «От А до Я» и спортивная разминка «Физкульт Ура!». Эти мероприятия позволят участникам проверить свои знания и зарядиться энергией, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

27 ноября, в четверг, парк приглашает на повтор литературной викторины и спортивной разминки. Это отличная возможность для тех, кто не смог посетить мероприятия во вторник, или для тех, кто хочет повторить и закрепить свои знания и навыки.

29 ноября, в субботу, парк предлагает игровую программу «Пора играть!». Это мероприятие станет отличным способом провести выходной день весело и активно. Гости смогут насладиться играми и развлечениями, которые подготовлены специально для них.

Таким образом, каждый день недели в парке «Победы» будет наполнен интересными событиями, которые позволят всем желающим провести время с пользой и удовольствием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.