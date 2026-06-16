В Сергиево-Посадском округе проходит фестиваль «У Троицы»

XII международный театральный фестиваль «У Троицы» проходит с 12 по 21 июня на площадках «Театрального ковчега в Дубраве» в Сергиево-Посадском округе. Зрителям представят 18 спектаклей коллективов из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединяет 18 театральных коллективов со всей страны. В программе — классические произведения и современная драматургия. По словам актера «Театрального ковчега в Дубраве» Владимира Шелехина, в Сергиев Посад приезжают серьезные коллективы, чьи постановки редко можно увидеть на одной площадке.

«Это уже многолетняя традиция, коллективы приезжают очень серьезные, добраться до них очень сложно, а посмотреть надо, это интересные работы и выдающиеся режиссеры», — подчеркнул Шелехин.

Право открыть фестиваль предоставили хозяевам сцены. Премьерой стала постановка «Волки и овцы» — сатирическая история о человеческой природе. Поддержать участников приехала заместитель главы округа Ольга Дударева. Директор театра Марина Игнатова отметила, что каждый спектакль фестиваля индивидуален и находит своего зрителя.

Во второй день зрители увидели спектакль «Мысль» Орловского драматического театра «Русский стиль» имени М. М. Бахтина. Режиссер Валерий Симоненко поставил психологический детектив по мотивам произведений Леонида Андреева. Главную роль профессора медицины Керженцева исполнил Александр Столяров.

«Для актера это мощная роль, потому что это спектакль об очень умном человеке, он интеллектуал и решается на месть из-за любви», — рассказал Столяров.

Постановка ранее получила признание профессионального сообщества: стала победителем фестивалей «LUDI» в Орле и «Виват, театр!» в Тамбове, а в 2025 году вошла в Золотой фонд лучших театральных постановок России. Впереди у участников и гостей фестиваля еще несколько показов, в том числе спектакли «Буратино. Большая жизнь» театра «Монплезир» из Санкт-Петербурга и «Зеленая зона» Новосибирского городского драмтеатра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.