В Сергиево-Посадском округе представили платформу «Киносферум.РФ»

«Киносферум.рф» — это безопасный и бесплатный российский онлайн-ресурс для школьников от 7 до 17 лет. На платформе размещают фильмы, в том числе рекомендованные Министерством просвещения России, сериалы, анимацию, документальные и познавательные программы, а также музыку.

В презентации приняли участие архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Ржевский и Тропорецкий Силуан, депутат окружного совета Тимофей Лагутин, организаторы и студенты. Возможности платформы представил генеральный директор медиаплатформы Николай Дубовой.

Проект реализуют в рамках указа президента №809 об утверждении российских традиционных ценностей. На платформе планируют публиковать контент, соответствующий духовно-нравственным ориентирам. Организаторы отметили, что студенты могут стать соавторами проекта, а фильмы, представленные на кинофоруме, в дальнейшем могут войти в библиотеку «Киносферум.рф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.