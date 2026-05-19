В Сергиево-Посадском округе представили новый стиль города

Обновленный визуальный стиль Сергиева Посада представили 16 и 17 мая на 52-й конференции «Дизайн-выходные» в Ростове Великом. Эксперты обсудили туристическую навигацию, уличные шрифты и элементы городского брендирования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая навигационная система, уличные шрифты и другие элементы айдентики Сергиева Посада стали одной из тем 52-й конференции российского дизайн-сообщества «Дизайн-выходные». Площадка объединила специалистов в сфере дизайна и урбанистики со всей страны.

С презентациями выступили разработчики туристической навигации, городских шрифтов и мерча. В каждом проекте авторы искали баланс между историческим наследием города и современными визуальными решениями.

О своем опыте реализации проектов рассказали дизайнер и урбанист Михаил Семенов, представители агентства Plenum, проекта «Асмысл» и лаборатории типографики «Шрифтовик». По мнению экспертов, комплексная работа с городской средой и локальной идентичностью помогает Сергиеву Посаду формировать образ не только духовного центра, но и современного комфортного города для жизни и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.