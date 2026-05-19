В Сергиево-Посадском округе открыли выставку о детстве

Выставка «Калейдоскоп детства» открылась 18 мая, в Международный день музеев, в музее «Арт-макет» Сергиево-Посадского округа. Экспозиция основана на коллекции почтовых открыток московского коллекционера Ольги Шляховой и показывает, как менялись образы детства на протяжении почти столетия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция предлагает посетителям проследить, как в разные эпохи воспринимались ребенок и счастливая пора детства. Символическим началом выставки стала открытка «Откуда берутся дети», задающая тон всему историческому путешествию.

Гости могут увидеть изысканные сюжеты дореволюционной России с изображением детей из благородных семей, а также трогательные сцены с босоногими крестьянскими ребятишками. Через художественные образы открыток раскрываются особенности быта и воспитания разных времен.

Отдельный раздел посвящен советскому периоду. В этих работах детство представлено как время открытий, дружбы и коллективного творчества.

Выставка будет работать в музее «Арт-макет» до конца августа. Возрастное ограничение 0+.

