В Сергиево-Посадском музее презентовали реэкспозицию выставки «Любовью и единением спасемся»

В музейном комплексе «Конный двор» прошел пресс-показ обновленной выставки «Любовью и единением спасемся», впервые открывшей свои двери в ноябре прошлого года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Часть уже знакомых горожанам экспонатов вернулась в свои музеи, а на их место были привезены новые интересные артефакты.

«Особенно радует, что выставку посетило наше молодое поколение — школьники. Тысячи учащихся из Сергиево-Посадского округа, Московской области и гостей пришли в музей. Открытие выставки вдохновило молодежь, и приятно видеть, что она продолжает привлекать внимание наших жителей. Радостно, что выставка развивается и получает новое дыхание», — поделилась Ольга Дударева, первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа.

В рамках обновленной экспозиции, представленной сегодня, добавлено более 20 новых экспонатов.

Их предоставили как крупные музеи, так и частные коллекционеры, выставившие редкие и уникальные произведения искусства, связанные с именем преподобного Сергия Радонежского.

Среди новых экспонатов — редкая икона, написанная на куске крышки гроба Сергия Радонежского, помогавшая при эпидемии холеры в 16 веке.

Также посетители могут увидеть картину известного местного художника Николая Левенцева, изображающую трудные дни осады Троицкой обители войсками Лжедмитрия.

Выставка «Любовью и единением спасемся» открыта для посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

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