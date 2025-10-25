В «Сенеже» назвали победителей Конкурса социальных архитекторов

Финал Конкурса, в котором участники решали управленческие и проектные задачи, проходил с 21 по 24 октября. 74 победителя, объявленные по итогам оценочных мероприятий, продолжат обучение в рамках образовательной программы Мастерской социальных архитекторов.

Победителей поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация — вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность», — сказал он.

Спикеры, присутствовавшие на церемонии закрытия, высоко оценили значимость Конкурса. По их словам, событие помогает обеспечивать динамичное и стабильное общественно-политическое развитие страны. Между тем участники признались, что получили огромный объем знаний и практического опыта.

«Это была серьезная проверка компетенции, навыков и знаний. Было сложно, но мы ее прошли, и это очень здорово», — сказал финалист Дмитрий Еловский.

