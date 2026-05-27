В Щелковском округе прошел фестиваль «Алябьевский соловей»

Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей», посвященный творчеству композитора Александра Алябьева, прошел в поселке Фряново городского округа Щелково. В нем приняли участие 335 конкурсантов и более 500 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На конкурс поступило 84 заявки из 27 муниципалитетов региона. Прослушивания прошли в двух номинациях — «Народное пение» и «Академический вокал». Площадками фестиваля стали Дом культуры, Детская школа искусств и Щелковский историко-художественный музей, отдел «Усадьба Фряново».

В состав жюри вошли профессора музыкальных вузов, профессиональные артисты и заслуженные работники культуры. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие репертуара — от классических произведений Алябьева до народных песен в современных обработках.

Дипломы министерства культуры и туризма Московской области и памятные подарки получили 46 лауреатов — солисты и коллективы разных возрастов. Гран-при в номинации «Народное пение» завоевал народный коллектив «Ансамбль народной песни «МАЕСТАТ» из городского округа Восход.

Во время фестиваля в усадебном парке прошли творческие мастер-классы, спортивные игры и квест «Селфи с Алябьевым». Для гостей также организовали выставку работ учащихся детской школы искусств, пленэр под открытым небом, ярмарку изделий ручной работы и тематическую фотозону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.