В Щелковском музее открылась новая выставка «Художник и время»

В музее Щелкова в выставке «Художник и время» представлены произведения Виталия Горяева – советского графика, книжного иллюстратора, карикатуриста и народного художника СССР с очень интересной историей начала карьеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале своего пути Виталий Горяев показал свои стихи Владимиру Маяковскому. Поэта они не вдохновили, зато поразили рисунки на полях.

В 1935 году Виталий Горяев пришел в сатирический журнал «Крокодил» и прослужил в нем почти три десятилетия. В 40-е годы работал военным корреспондентом и принимал участие в выпуске плакатов «Окна ТАСС».

В послевоенные годы Виталий Горяев занялся иллюстрацией детских книг. С его рисунками вышли произведения Агнии Барто, Самуила Маршака, Корнея Чуковского и других. Особое место в творчестве художника заняли работы к произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского. В 1967 году за эту серию ему была присвоена Государственная премия СССР.

Выставка будет работать до 12 июля, подробную информацию можно найти на сайте музея.

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