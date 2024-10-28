В Щелкове прошла премьера спектакля с поддержкой проекта «Культура малой Родины»

В Щелковском театре состоялась долгожданная премьера спектакля по пьесе знаменитого русского писателя Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Это последняя пьеса Чехова, его своеобразное творческое завещание, написанная на рубеже веков, в 1903 году. Премьера прошла при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Подготовка к премьере была тщательной и кропотливой. Актеры из Щелкова стремились передать всю суть и многогранность чеховских замыслов, открывая зрителям удивительное погружение в атмосферу спектакля.

«Мы очень долго готовились к данной премьере, изучая все детали для создания полной картины, возникающей при знакомстве с произведением. Щелковские актеры старались передать всю многогранность авторских замыслов: их мастерство и талант предоставили зрителям возможность соприкоснуться с театральным искусством, которое, несмотря на время, остается актуальным и популярным на сегодняшний день», — поделилась муниципальный координатор проекта «Культура малой Родины» и директор Щелковского театра Светлана Хворова.

Полный зал зрителей и бурные овации стали подтверждением успеха постановки. Спектакль «Вишневый сад» подарил каждому присутствующему необыкновенные эмоции и впечатления.

«Поздравляем труппу с успешной премьерой! Постановки Щелковского театра являются визитной карточкой нашего муниципалитета и получают много положительных отзывов от зрителей. Желаем творческих успехов, несмолкаемых оваций и преданных поклонников!», — прокомментировал заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Антон Малинин.

«Культура малой Родины» реализуется в Подмосковье уже седьмой год. При поддержке партии «Единая Россия» проходят различные спектакли и выставки, направленные на сохранение культурного наследия регионов и страны.

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